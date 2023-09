Palermo | neonati positivi alla cocaina | la madre li abbandona in ospedale

... un maschietto e una femminuccia, appena nati al Buccheri La Ferla sono stati abbandonati dalla madre di 32 anni con gravi problemi di tossicodipendenza a. La salute dei due, come ......è risultata positiva alla cocaina La decisione della madre di non riconoscere i duee di lasciarsi in ospedale ha fatto subito scattare la segnalazione alla procura per i minorenni di...- All'ospedale Buccheri La Ferla una donna di 32 anni, dopo aver partorito due gemelli, un ... I medici, effettuando gli esami di routine sui, hanno riscontrato tracce di cocaina nel loro ...

Due gemelli, un maschio e una femmina, sono nati positivi alla cocaina all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.Una 32enne con problemi di tossicodipendenza non ha riconosciuto i due gemellini, un maschietto e una femminuccia, che ha partorito al Buccheri La Ferla ...