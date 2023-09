Palermo. Alessio Selvaggio fuori con il nuovo singolo “Noi Tre”

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 settembre 2023) È disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Noi Tre”, ildiche farà parte della colonna sonora delfilm di Federico Moccia “Mamma qui comando io” in tutte le sale cinematografiche dal 14 settembre 2023. “Noi Tre”, ildiscritto appositamente per la colonna sonora delfilm di Federico “Mamma qui comando io”, è un inno ad essere invincibili quando tutto sembra essere impossibile, quando sembra che mollare sia la scelta più giusta. Il brano parla di una famiglia, dei vari ricordi che frugano nella mente del padre, che crede nell’amore della famiglia, crede che tutto si possa superare rimanendo uniti “Noi ...