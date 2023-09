Pagelle Italia-Germania 3-2 | Europei volley | Michieletto non perde mai la bussola | Rinaldi ci mette l’anima Bottolo | quanti errori

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sono servite due ore e mezzo all’per venire a capo di unain serata di grazia e per conquistare la quinta vittoria consecutiva, ricorrendo al tie break, del suo Europeo. Gli azzurri hanno sofferto un po’ in tutti i fondamentali ma soprattutto in ricezione con ben 13 ace subiti dalla squadra tedesca che ha rischiato tanto e nel quinto set ha pagato un calo proprio al servizio.a corrente alternata con una costante, quella di Alessandroche, nonostante una partenza non straordinaria, non ha mai perso la tramontana ed alla fine ha trascinato gli azzurri verso il successo con un grande tie break. Bene gli ingressi di Sbertoli, Mosca e, maleche non è riuscito ad incidere comndo troppi ...

E ancora, la Serie A: dal 20 agosto tutte le domeniche di campionato su1, oltre al ... Monica Bertini e i loro ospiti: highlights, interviste, commenti,e tutti i casi della giornata. ......glamour e più. È stato così, in parte. Ma in Laguna non sono mancati i nomi di peso, come George Clooney nelle veste di marito di Amal e Adam Driver in versione barricadera. Ecco le...... Gli Iperborei , molto vicino ai personaggi e alle atmosfere di Enea - torna a raccontare l'... leai look sul red carpet Bagno di folla per le star protagoniste di Priscilla, pellicola ...

Mondiali di basket 2023, le pagelle dell'Italia. Il dottor Pippo e il tallone d'Achille Quotidiano Sportivo

Champions 2023/24, le partite in chiaro su Mediaset della prima fase in diretta Canale 5, Il grande calcio internazionale su Mediaset. Completato il tabellone della prossima fase a gironi della Champi ...Da George Clooney con Amal alla nostra superstar Favino che porta polemiche e fascino, ecco i giudizi alle celebrity viste in Laguna ...