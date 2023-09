Padova | il capo dei vigili urbani indagato per l’autovelox fatto saltare in aria

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il comandante deidiGiampietro Moro e un suo assistente sono indagati perdistrutto il 9 agosto scorso. Il sistema è statoincon una carica di polvere pirica, mentre un’altra macchinetta è stata colpita a fucilate. Gli autovelox si trovavano sulla strada provinciale 307 in entrambe le direzioni di marcia. Il pubblico ministero Benedetto Roberti si è recato nella sede del comune di Cadenoghe e hanno perquisito gli uffici. Sequestrando pc, materiale informatico e cartaceo relativo. Intanto, fa sapere il Quotidiano Nazionale, rimane il mistero sulle 24 mila multe comminate solo a luglio. C’è chi dice di aver ricevuto 55 contestazioni in una settimana. La svolta è arrivata il 9 agosto, con l’attentato. A Cadenoghe ...

Padova, il capo dei vigili urbani indagato per l'autovelox fatto saltare ... Open

L’associazione “No rotaie” e Lonardi: «Lavori iniziati ma non è stato consegnato il progetto esecutivo. I giudici verifichino» ...Da Autovelox ad Altvelox: ma stavolta non è il comitato dei cittadini infuriati per le 24mila multe di luglio sulla Vecchia Statale del Santo a mettere in dubbio la regolarità dei rilevamenti sulla ...