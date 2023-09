Ostigard Brilla con la Norvegia | 90 Minuti di Pura Classe Contro la Giordania

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’articolo esamina la performance eccezionale di, difensore del Napoli, nella recente amichevole dellala. Scopri come il centrale ha contribuito alla vittoria schiacciante di 6-0 e cosa ciò potrebbe significare per il suo futuro con il Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel contesto della pausa per le nazionali, laha dato spettacolo battendo lacon un convincente 6-0. Uno dei protagonisti indiscussi della serata è stato, il difensore centrale del Napoli, che ha disputato l’intera partita offrendo una prestazione difensiva di alto livello.: Una Roccia in Difesa Partito titolare,è rimasto in campo per tutti i 90, dimostrando una ...