Ostia | rimosso accampamento di clochard a via Capitan Consalvo

(Di giovedì 7 settembre 2023)– Rimossi giacigli di senza fissa dimora in viaed effettuato il lavaggio, la pulizia e la sanificazione dell’area. Ama, ieri mattina, in collaborazione con la Polizia Locale di Roma ha effettuato in viaadun intervento straordinario di pulizia, decoro e rimozione dei giacigli di ‘senza fissa dimora’. Lo comunica Ama in una nota. Gli operatori Ama sono intervenuti con due squadre composte complessivamente da 6 operatori, una idropulitrice con getto ad acqua calda per il lavaggio e la sanificazione dell’area interessata ed un camion a vasca per la raccolta dei rifiuti. In seguito, sono intervenuti anche gli operai della sede territoriale diper il lavoro di pulizia e rifinitura, supportati da una spazzatrice. Il Faro ...

