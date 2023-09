Ostia | anziana muore sulla spiaggia libera senza bagnini

(Di giovedì 7 settembre 2023)– Ancora una tragedia sulle spiagge libere di, rimasteper tutta la durata della stagione balneare. Una donna di 77 anni è morta annegata all’altezza dellaper i cani, a pochi passi dal porto. I fatti risalgono alle 15.30 di mercoledì, quando l’, residente ad, ha avuto un malore, perdendo i sensi mentre si trovava in acqua. A soccorrerla non è stato un marinaio di salvataggio, che su questo tratto di arenile non è presente, bensì un sub, che casualmente si trovava a nuotare da quelle parti. La 77enne è stata trascinata a riva mentre gli altri presenti hanno allertato il 118. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare la donna, ma non c’era già più niente da fare. Intervenuti anche i carabinieri, ...

Non è la prima volta che in quel tratto di spiaggia di Ponente i bagnanti perfino la vita: la 75enne è la terza vittima da luglio. Sotto accusa un punto vicino agli scogli a circa trenta metri ...

