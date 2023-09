(Di giovedì 7 settembre 2023) La donna, 39 anni, curava il marketing per un'azienda vinicola. I rapporti con l'ex si erano da tempo deteriorati e i due non vivevano più insieme, ma continuavano a sentirsi per la custodia della figlia

Orrore a Marsala: spara all'ex compagna col fucile e si toglie la vita ilGiornale.it

La donna, 39 anni, curava il marketing per un'azienda vinicola. I rapporti con l'ex si erano da tempo deteriorati e i due non vivevano più insieme, ma continuavano a sentirsi per la custodia della fig ...Una terribile tragedia ha colpito la città di Trapani, dove una donna di 39 anni, Marisa Leo, è stata uccisa dal suo ex compagno in un omicidio-suicidio. Questa drammatica ...