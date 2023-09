Oroscopo Paolo Fox venerdì 8 settembre 2023 | Ariete nervoso

Leggi su zon

L'oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 settembre 2023

Ariete
Nervosismo nei confronti delle persone che ti stanno attorno. E' probabile che un incontro possa saltare. 

Toro 
Giornata particolare, ci sono ostacoli da superare, alla fine si cade in piedi, ma è possibile che si arrivi a sera esausti. 

Gemelli 
Sul lavoro ci sono ritardi, progetti che dovevano partire in questi giorni saranno rimandati. In amore c'è un recupero. 

Cancro 
Con la Luna nel segno le tue emozioni valgono oro. Incontrerai la persona che ti piace. 

Leone 
Venere è dissonante. Ci sono problemi in famiglia che devi risolvere con molta pazienza. 

Vergine 
Rispetto a ieri ti senti decisamente meglio, torna una grande capacità logica da sfruttare in queste ore. 

Bilancia 
Oggi un malinteso potrebbe portare ...