Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023 | tappa di oggi | Molano pone il sigillo allo sprint | 7° Dainese

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Calato il sipario sulla dodicesimadella. La frazione, con partenza da Ólvega e arrivo a Zaragoza, si è snodata per 150,6 chilometri. Sulle strade del capoluogo dell’Aragona si è assistito a una volata a ranghi contatti, come da copione. Il percorso di giornata, infatti, non presentava Gran Premi della Montagna, anche se il tragitto è stato caratterizzato da qualche tratto in salita. Nulla di impossibile, che infatti i velocisti hanno affrontato, ben supportati dai compagni di squadra. Le compagini, infatti, sono state in grado di tenere cucita la corsa, riuscendo a chiudere sui tentativi di fuga. La vittoria in volata è andata al colombiano Juan Sebastian(UAE Team Emirates) a precedere Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Boy Van Poppel (Intermarché – Circus – Wanty). ...