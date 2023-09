(Di giovedì 7 settembre 2023) Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell'"Maestrale-Carthago" con l'impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, 52 ai domiciliari e tre con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L'è coordinata dalla Direzione Distrettualedi Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell'"Maestrale - Carthago" con l'impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, ...Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell'"Maestrale - Carthago" con l'impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelar...Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell'"Maestrale " Carthago" coordinata dalla Direzione Distrettualedi Catanzaro, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, con l'impiego di oltre 600 militari che stanno ...

Operazione antimafia in tutta Italia, 84 misure cautelari la Repubblica

Ventinove persone in carcere e 52 ai domiciliari (per altre tre c’è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) Roma, 7 settembre 2023 – Maxi operazione antimafia in tutta Italia. Dalle prime ...Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale – Carthago” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ...