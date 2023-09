Onorato | “I grandi eventi a Roma contribuiscono a nuovi flussi turistici e investimenti”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'assessore, sport, turismo e moda dia margine dell'incontro “Turismo e: un'occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio”, che si è tenuto anella Sala Protomoteca al Campidoglio “è una città complicata da vivere, ma al tempo stesso il brandè un brand unico, noi stessini non ci rendiamo conto di quanto sia efficace. Iconcertistici di artisti internazionali che scelgonocome unica tappa italiana del loro tour dimostra cheha recuperato quell’appeal che aveva perso. Iconcertistici e sportivi, come la Ryder Cup, l’arrivo del Giro ...

Lo ha dichiarato Alessandro, assessoreeventi, sport, turismo e moda di Roma a margine dell'incontro "Turismo eeventi: un'occasione unica per pianificare e sviluppare il ...Lo ha dichiarato Alessandro, assessoreeventi, sport, turismo e moda di Roma a margine dell'incontro 'Turismo eeventi: un'occasione unica per pianificare e sviluppare il ...Sono dunquedi far parte di una società calcistica che ha una lunga storia e che si trova a Genova, una delle piùe belle città d'Italia. Ho scelto il Ligorna per questo ed anche ...

Onorato: "I grandi eventi a Roma contribuiscono a nuovi flussi ... Adnkronos

L'assessore grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma a margine dell'incontro “Turismo e Grandi eventi: un'occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio”, che si è tenuto a Roma nella ...L etteratura e note musicali: due linguaggi paralleli che quando si incontrano sono in grado di suscitare emozioni profonde, quasi ancestrali, offrendo spunti di riflessione inediti. I prossimi 8, 9 e ...