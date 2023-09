ONE PIECE | le star del live-action Netflix rivelano i loro anime preferiti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quali sono glidagli interpreti di Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji neldi ONE? Scopriamolo insieme. Ildi ONEsta tenendo banco ovunque, sia sudove è primo in classifica ormai dal suo debutto, sia online, tra le conversazioni degli utenti. E a proposito di, il cast della serie ci rivela le proprie preferenze in merito. I Mugiwara consiglianoIntervistati da Collider nel periodo precedente allo sciopero di attori e sceneggiatori, il cast principale deldi ONE- Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar - si è visto fin ...