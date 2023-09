Omicidio sul lavoro | raccolta firme Usb – Iside allo stabilimento | importante risposta dei lavoratori

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Qualche migliaio leraccolte finora nell’ambito dell’iniziativa che l’Unione Sindacale di Base porta avanti insieme all’associazione. Questa mattina, nella fascia oraria che va dalle 5.30 alle 8.30, laè stata fatta davanti alle portinerie dellosiderurgico di Taranto. Dopo si è spostata all’interno, presso i cantieri ex Ilva in As.Enzo Mercurio, coordinatore provinciale Usb Taranto: “Ci troviamo di frontesciagurato atteggiamento di alcuni imprenditori che, potendo contare su risorse importanti, mettono in conto il fatto di dover pagare sanzioni per eventuali infortuni sul. Questo da parte di chi evidentemente non sente la responsabilità di dover osservare rigorosamente le norme previste ...

Il 34enne brasiliano, condannato all'ergastolo per l'di Deborah Brandao nel 2021, e' stato filmato mentre usa le gambe e le braccia per spingersimuro del cortile e "cammina" su due muri ...L'di Giulia Tramontano. Le ricerche su internet dell'ex Impagnatiello - guarda LE PAROLE ...profilo Instagram di Marisa, pieno di immagini della donna sorridente, un post con una bimba su ......della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 23 anni di reclusione per... Lo straniero, all'epoca dei fatti ventiquattrenne, fu arrestatoterritorio spagnolo nell'agosto del ...

Omicidio sul lavoro, entra nel vivo la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare anche a Frosinone FrosinoneToday

Sui reperti sono stati effettuati esami strumentali e istologici ... nominati dalle difese dei due medici finiti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Il procedimento, ...“A Maria Chindamo non è stata perdonata la sua libertà, lei non si poteva permettere il lusso di rifarsi una vita, di gestire in modo ...