Omicidio-suicidio nel Trapanese Spara all' ex compagna e poi si toglie la vita

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI -in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la exdi Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara, e poi si è tolto la. I due erano genitori di una bimba. L'omicida aveva attirato a vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla e le hato almeno tre colpi di pistola, uccidendola per poi fuggire a Castellammare del Golfo,ndosi lacon un colpo di pistola mentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di Trapani, dopo il ritrovamento da parte degli agenti della polizia stradale. Lutto a Trapani L'intera comunità è a lutto. Marisa Leo, 39 anni, è stata ...

