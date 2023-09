(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Labitalia) - Sarà un'anche per l'la 2023, e non solo in Italia. Ma la varietà di cui è ricco il nostro paese permette di non rinunciare alla. Parola di Chiara, presidente e Ceo dell'azienda olearia umbra Pietro, che con Adnkronos/Labitalia fa una prima stima del prossimo raccolto. "Siamo reduci da una delle campagne peggiori - afferma - che la storia dell'extravergine di oliva mondiale possa ricordare. Quindi, scarsità totale non solo in Italia, che comunque più o meno ha mantenuto i suoi numeri produttivi, ma nel mondo: ad esempio, il paese di maggior produzione che è la Spagna ha avuto una produzione quasi dimezzata. Nel 2023, quindi, arriveremo con pochissimodisponibile e le ...

Anche nella produzione dell'pesano i costi di produzione. "Al consumo ancora non vediamo - avverte Chiara- il vero impatto dell'aumento della materia prima, che è la voce che per il ...L'azienda olearia umbra Pietrofa una prima stima dell'annata e racconta il suo impegno per il territorioLa partnership tra PietroS.p. A. e Ssd La SpoletoNorcia, ente promotore della ... i suoi borghi, i prodotti del territorio - di cui l'è uno dei preziosi frutti - ma anche diffondere la ...

Olio, Coricelli: "Annata difficile con pochissima quantità, puntare su qualità e prodotto nazionale" La Gazzetta del Mezzogiorno

Sarà un'annata difficile anche per l'olio la 2023, e non solo in Italia. Ma la varietà di cui è ricco il nostro paese permette di non rinunciare alla qualità. Parola di Chiara Coricelli, presidente e ...(Labitalia) – Coricelli continua il suo impegno sul territorio e per ... i prodotti del territorio – di cui l’olio è uno dei preziosi frutti – ma anche diffondere la cultura della sana alimentazione e ...