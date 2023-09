(Di giovedì 7 settembre 2023) IlOlimpico Internazionale (CIO) in una nota stampa ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delladaldelleLos, inizialmente prevista nella riunione che ilEsecutivo terrà domani, annullando anche la conferenza stampa prevista. La riunione delEsecutivo viene tuttavia confermata: “Come annunciato in precedenza, ilEsecutivo (EB) delOlimpico Internazionale (CIO) terrà una riunione da remoto venerdì 8 settembre dalla Casa Olimpica di Losanna, in Svizzera. Servirà a preparare l’ordine del giorno per ...

Ma cosa è il dropout Nella definizione di Gaby Bussmann, ex olimpionica tedesca (medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 400 allediAngeles nel 1984) e oggi apprezzatissima ...Il presidente del Cio Thomas Bach ha proposto l'inserimento del cricket nel programma dellediAngeles 2028 . C'e' un solo precedente del cricket ai Giochi, quello del 1900 a Parigi con al via solo due squadre, Gran Bretagna e French Athletic Club Union. Il cricket aveva ...approfondimento Beyoncé e Jay - Z, in vendita oggetti della loro casa diAngeles FOTOGALLERY ©...insieme al completo per il Greatest Hits del 2007 e per l'esibizione alla cerimonia delle...

Olimpiadi Los Angeles 2028, rinviata la decisione sugli sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore OA Sport

Gli Europei 2023 di volley femminile sono stati archiviati con la vittoria della Turchia, capace di battere la Serbia al tie-break nell'intensa finale andata in scena a Bruxelles, e il deludente quart ...Dopo il calcio è il secondo sport più praticato al mondo: si tratta del cricket che potrebbe debuttare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (anche se c'è stato un timido assaggio ai Giochi del 1900). Il ...