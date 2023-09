Olimpia Volley | presentazione da urlo | ora al via test amichevoli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua senza sosta il percorso di preparazione dell’San Salvatore Telesino che tra poco meno di un mese esordirà a Catania nel campionato nazionale di Serie B1. La formazione telesina del presidente Antonio Campanile – unica campana insieme all’Arzano a militare a questi livelli – cercherà riconferme e agguantare, grazie ad un roster fortemente rinnovato, gli obiettivi prefissati. Nei giorni scorsi le atlete e tutto lo staff sono stati ufficialmente presentati con una serata ad hoc inserita all’interno della Festa dello Struppolo. Serata alla quale hanno preso parte anche il senatore Mimmo Matera, l’assessore regionale Nicola Caputo, il consigliere regionale Mino Mortaruolo e il sindaco di San Salvatore, Fabio Romano. Una bella serata di sport inglobata in un momento di festa unico per la cittadina che ...

