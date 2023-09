Ok del Cdm a decreto Caivano Nordio | carcere per chi non manda figli a scuola Piantedosi | arresto in flagranza per spaccio lieve entità

A quanto si apprende via liberaConsiglio dei ministri al decreto Sud che, tra le altre cose, istituisce la Zes unica per il Mezzogiorno e stanzia dei fondi per Lampedusa... ok dal. Via cellulare a minori che delinquono Il Consiglio dei ministri ha approvato il ... Piantedosi: 'L'istituto dell'ammonimentoquestore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra ...L'obiettivo, ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio , intervenuto nella conferenza stampa al termine della riunione, è "coniugare repressione delinquenza minorile con percorsi ...

Decreto Caivano, ok del Cdm. Carcere per chi non manda i figli a scuola Sky Tg24

DECRETO PER IL SUD - Via libera del Consiglio dei ministri ... Al via la conferenza stampa per illustrare i provvedimenti adottati dal Cdm. Il decreto legge Caivano "prende spunto dalla presenza della ...Nel cosiddetto decreto Caivano, che arriva oggi in Cdm e che contiene tra l’altro misure per il contrasto al disagio giovanile, Matteo Salvini (nella foto) promette una stretta conto le… Leggi ...