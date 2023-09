Oggi in Cdm il decreto legge sulla criminalità minorile

Queste sono le misure sul tavolo cheandranno in. A cui si aggiunge il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo . Nel testo definitivo però alcune misure ...Queste sono alcune delle misure che il Consgilio dei Ministri discutera', il giorno dopo il funerale del giovane Giovanbattista Cutolo a Napoli e a 48 ore dal blitz delle forze dell'ordine a ...La riunificazione delle otto Zone economiche speciali (Zes) di cui ildiscutesmantella il precedente modello e porta il controllo a Palazzo Chigi. Altro che autonomia differenziata Sullo stesso argomento: Perché la rivoluzione delle Zes, al sud, è un'illusione ...

Baby gang, oggi il decreto in Cdm: Daspo urbano, multe e arresto dai 14 anni. Ministri divisi su stop ai cellulari Corriere Roma

Avviso orale del questore anche per i minorenni, stop all'utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La ventilata stretta sulla criminalità ...Prende forma la bozza del decreto per contrastare la criminalita' giovanile. Il provvedimento, che e' stato esaminato durante la riunione del preconsiglio dei ministri, dovrebbe nelle intenzioni del ...