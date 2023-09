Now | nuovi prezzi e funzionalità per un' esperienza sempre più personalizzabile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023) Scopriamo insieme ie leesclusive di Now, la celeberrima piattaforma streaming ufficiale di Sky. NOW, il servizio in streaming di Sky e uno dei player più rilevanti del panorama italiano, continua a crescere e rinnova la sua offerta commerciale, convantaggiosi e un'a seconda delle proprie esigenze. Da oggi NOW, con tutto lo Sport di Sky in diretta e on demand, le Serie TV, gli Show imperdibili e il grande Cinema italiano e internazionale, è disponibile a un prezzo davvero conveniente grazie all'offerta che prevede pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo. Dal 28 settembre, la nuova offerta si affianca all'Premium senza pubblicità sui contenuti …