(Di giovedì 7 settembre 2023) Oltrediper garantire l'assistenzadisabili siciliani. L'assessorato regionaleFamiglia e delle politiche sociali ha emesso i decreti di pagamento a favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi dei Comuni per assicurare il servizio di assistenza specialistica, un provvedimento necessario in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. L'articolo .

Assistenza agli studenti disabili, dalla Regione oltre 9 milioni alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi Oltre nove milioni di euro per garantire l'assistenza agli studenti disabili siciliani. L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha emesso i decreti di pagamento a favore delle Città ...

Nove milioni di euro per l’assistenza agli studenti con disabilità. L’annuncio della Regione siciliana Orizzonte Scuola

