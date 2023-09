Non sono un esempio | intervista a Pamela Malvina

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’asfalto assorbe il calore e lo restituisce all’aria, rendendola torrida. Bologna, a fine luglio, si svuota. Restano alcuni coraggiosi turisti, le cicale rumorose sugli alberi e le persone che lavorano anche in piena estate. Una di queste èNoutcho Sawa, pugile italiana di origini camerunensi. La incontriamo durante una pausa dal suo allenamento. Deve prepararsi per un match importante: combatterà l’8 settembre a Casoria, vicino a Napoli, per il titolo italiano dei pesi leggeri. La strada che l’ha portata a questo incontro è stata segnata da ostacoli non solo di natura sportiva.si è trasferita in Italia quando aveva otto anni. È cresciuta a Perugia con i suoi genitori, ora lavora come infermiera all’ospedale Maggiore di Bologna. La cittadinanza italiana, però, è arrivata solo nell’estate del 2022, dopo un ...