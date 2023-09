Nokia G42 5G | ora anche in versione So Pink!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 settembre 2023)G42 5G è riparabile in autonomia e con una batteria che dopo 800 cicli di ricarica completa garantisce ancora l’80% della sua capacità originale Dopo il successo diG42 5G So Purple (recensione qui), HMD Global, la casa dei telefoni, annuncia l’arrivo sul mercato italiano dellaSo Pink. Questo smartphone, che ricalca tendenze e mode del momento, sarà disponibile sul sito ufficiale diItalia a partire da 249 euro. Seguendo l’onda del film ‘Barbie’ che ha dipinto il mondo di rosa,G42 5G arriva in Italia nella colorazione So Pink. È riparabile e dotato di connettività 5G per scattare, condividere, fare acquisti e guardare in streaming con stile. “Riparabile e alla moda: la nuovaSo Pink diG42 5G ...