(Di giovedì 7 settembre 2023) Il 6 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il 28 agosto su TikTok. Nel filmato si vede un uomo intervistato da Telecolor, emittente televisiva cremonese, mentre spiega che in Italia esisterebbe un progetto per produrreda utilizzare comeda. La persona in questione, identificata dall’emittente televisiva come «Roberto Nuzzo, maresciallo dell’aeronautica militare in riserva», afferma che la Bill and Melinda Gates foundation – fondazione che si occupa di lotta alla povertà, alle malattie e alla diseguaglianza nel mondo – avrebbe supportato il progetto sullefinanziando con 100mila dollari l’Istituto superiore di sanità (ISS) e il laboratorio di ecologia e genetica del Polo d’innovazione di ...

Ulteriori letture: Società con sede in Gran Bretagna pronta a rilasciare miliardi diin due Stati degli Stati Uniti [ c ], The Exposé, 24 marzo 2022 Flashback: scie chimiche, vaccini e ...... questa protezione antizanzare è testata anche per le pelli più sensibili, senza parabeni, SLS, profumi,, coloranti, ticlosan o formaldeide. Protezione antizanzare bambini dae zecche. . ...Per fermare il contagio potrebbero tornare utili ledi Bill Gates di cui vi abbiamo parlato qui ...

No, le zanzare OGM non sono “nuove armi da guerra” Facta

Zanzare modificate in laboratorio per contrastare 'sul campo' la febbre di dengue. Il progetto di MSF in Honduras.