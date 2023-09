Nicolato | «Nessun contrasto con Mancini | ma non avevamo le stesse idee»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Paolo, ex Ct dell’Italia Under 21, ha spiegato al Corriere della Sera le suecon quelle diNella turbolenta estate azzurra, Paoloè stato uno dei primi a uscire di scena. L’ex ct dell’Under 21 ha pagato il pessimo campionato europeo fatto dalla sua rappresentativa. Con il Corriere della Sera ha ripercorso quei momenti e, più in generale, la situazione in casa Italia. IL SUO ADDIO DOPO 7 ANNI – «Non è stata un’estate facile: c’era anche l’obiettivo della qualificazione ai Giochi e per uno come me era un grande sogno da inseguire. La delusione è stata forte, anche perché arrivavamo da imbattuti». ULTIMO ANNO – «Sì, l’ultimo anno andava gestito meglio. Siamo stati coinvolti però dalla gestione della Nazionale A e da un ricambio generazionale che non ha favorito ...