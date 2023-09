Nicola Pietrangeli | “Sinner? Chi rifiuta la Coppa Davis e poi gioca altrove va squalificato”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Non voglio entrare nel merito della vicenda, parlo in generale; e dico che rappresentare il proprio Paese è il massimo dell’aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chiper poi andare are un torneo, andrebbe”. A pochi giorni dal compimento dei suoi 90 anni,, leggenda del tennis italiano, ha commentato al telefono con l’Ansa la decisione di Jannik(ribadendo di parlare comunque in generale) di nonre lacon l’Italia a Bologna dopo le fatiche americane, dall’alto delle sue 164 presenze in, record di presenze in azzurro: “Se unoperché ...

Sarebbe un regalo in più per i novant'anni di Nicola Pietrangeli, icona del nostro tennis e recordman di presenze in Davis, capitano dell'unico trionfo azzurro nel 1976 a Santiago del Cile.

All'alba dei suoi 90 anni, che verranno celebrati con una grande festa il prossimo 11 settembre dopo una lunga serie di omaggi cominciati da settimane, Nicola Pietrangeli, al telefono con l'ANSA, si è espresso sulla decisione di Jannik Sinner di saltare la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna.