Niccolò Ciatti ucciso senza crudeltà Quella sentenza che sa di beffa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Escluse le aggravanti dellae dei futili motivi nella condanna a 23 anni per il ceceno Rassoul Bissoultanov, latitante da un anno dopo avereil giovane in un locale di Lloret de Mar nel 2017

Leggi Anche, il medico legale: è morto per un edema provocato da un calcio in testa I giudici: non ci fu crudeltà La crudeltà, scrivono i giudici della Corte d'appello di Roma nelle motivazioni ...A sei anni di distanza dalla morte del figlio, massacrato di botte in un locale durante una vacanza a Lloret de Mar, il padre non nasconde né il dolore né l'amarezza per i risvolti ...'La Spagna si è fatta scappare il ceceno Bissoultanov nonostante la condanna. Adesso anche l'Italia lo cerchi: trovarlo è possibile'