Neuropsichiatri | +27% comportamenti autolesivi e suicidari rispetto a pre-Covid

(Di giovedì 7 settembre 2023) Milano, 7 set. (Adnkronos Salute) - Tagli, ferite, bruciature di sigarette sul corpo. Segni di autolesionismo sempre più frequenti fra gli adolescenti italiani, dai 13 anni 17 anni ma anche più piccoli, insieme a veri e propri: pensare di togliersi la vita o provare a farlo. Lanciano l'allarme gli esperti della Sinpia, la Società italiana dia dell'infanzia e dell'adolescenza: "al periodo pre-sono circa il 27% in più i ragazzi e le ragazze che 'si tagliano', presentano pensieri inerenti il suicidio o mettono in atto tentativi di suicidio. Si tratta di un problema drammaticamente rilevante", avvertono gli specialisti in vista della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra il 10 settembre. Nonostante l'Italia sia uno dei Paesi ...