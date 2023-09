“Nessuna speranza” Michael Schumacher | la confessione choc dell’amico | fan in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) “”, lasu. Sono passati quasi dieci anni da quel terribile 29 dicembre 2013, giorno del brutto incidente del grande pilota di Formula 1. Da allora le informazioni sullo stato di salute del campione sono state sempre centellinate e condivise con parsimonia dalla sua famiglia. Il motivo è semplice quanto triste:da allora non si è più ripreso e le speranze di rivederlo vigile e come un tempo, molto improbabili. Un atroce incidente sugli sci, poi del pilotaaltra informazione, dopo mesi, anni di speranze. >> “Ciao, leggenda”. Serie A in lutto, il calcio italiano piange uno dei suoi miti assoluti Ogni tanto poi, qualche amico storico si è fatto ...