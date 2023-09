Nessun infortunio per Zielinski in Nazionale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dalla Polonia arrivano conferme che Piotr Zieli?ski, il centrocampista del Napoli, non si è infortunato. Erano circolate informazioni circa un suoperché il calciatore aveva lasciato il campo prima della fine dell’ultimo allenamento dellapolacca in vista della partita con le Isole Faroe di questa sera. Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federazione di calcio polacca (Pzpn), ha commentato questa informazione e spiegato a SportoweFakty WP «Sciocchezze. Qualcuno le ha fatte uscire spiando da qualche parte. Infatti “Zielu” ha terminato l’allenamento prima, ma non 30 minuti prima, giusto pochi minuti. È solo giù di tono. Se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, termina prima l’allenamento come misura preventiva. Non c’è. Non si sottoporrà ad alcun test perché ...

...che con la Coppa a inizio carriera ha avuto un rapporto non facile - marcò visita per un...alibi: " Siamo consapevoli di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci ...... fino a unalla coscia a maggio. Un incubo . Sembrava stesse finalmente per arrivare il ...dubbio sull' amore dei tifosi della Juve nei confronti di Pogba. Ma anche la consapevolezza ...serio per Paul Pogba , uscito dolorante dal campo del Castellani nel match vinto ieri dalla Juventus sull'Empoli. Dagli esami non è stato riscontrato nulla di serio, come ha spiegato ...

Pogba, infortunio Empoli-Juve: i risultati degli esami, ultime news Adnkronos

La pop star ha postato sui social una gallery di foto delle prove generali in cui mostra una ginocchiera e del ...Il Torino è in ansia per l’infortunio di Vlasic. Il croato si è fermato nel match contro il Genoa e si è sottoposto agli esami per valutare le sue condizioni anche in vista degli impegni della Naziona ...