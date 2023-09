Neri Marcoré si sveglia dal coma dopo 31 anni | stasera in tv “Quando” | la favola di Walter Veltroni

Leggi su amica

(Di giovedì 7 settembre 2023) La morte di Berlinguer è stata un trauma collettivo che ha cambiato il corso della storia di questo Paese. Lo sa bene, che alla figura del leader del Pci ha dedicato un bel documentario (Quando c’era Berlinguer del 2014). E ora prende spunto dai suoi funerali per realizzare un film dal tocco fiabesco. Arrivain tv per la prima volta Quando (2023). Pellicola tratta dall’omonimo romanzo dell’ex politico diventato regista. In onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su Now e disponibile on demand. Protagonista della storia è Giov. Interpretato con leggerezza e ironia dal sempre bravissimo. Affiancato ...