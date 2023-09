Neonati positivi alla cocaina | la madre li abbandona in ospedale

La salute dei due, come scrive l'edizione locale di Repubblica, preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sonoalla cocaina. La madre dopo il parto si è allontanata dall'...La salute dei due, come scrive l'edizione locale de La Repubblica , preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sonoalla cocaina. La madre dopo il parto si è allontanata dal ...La salute dei due, come scrive l'edizione locale di Repubblica , preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sonoalla cocaina . La madre dopo il parto si è allontanata dall'...

Palermo, i due gemelli neonati positivi alla cocaina e abbandonati dalla madre Open

Due gemelli, un maschio e una femmina, sono nati positivi alla cocaina all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.Una 32enne con problemi di tossicodipendenza non ha riconosciuto i due gemellini, un maschietto e una femminuccia, che ha partorito al Buccheri La Ferla ...