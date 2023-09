(Di giovedì 7 settembre 2023) L’escalation dell’inflazione sta esercitando una crescente pressione sui consumatori, mentre il caro-vita continua a minacciare le imprese operanti nel settore del commercio e ad impattare negativamente sul bilancio delle famiglie. Secondo il recente studio condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), le famiglie continuano a sostenere una spesa maggiore per ottenere quantità minori di beni: nel mese di luglio, le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,7% in termini di valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma nello stesso tempo, si è verificato un drammatico calo del 4,5% in termini di volume. Questa tendenza preoccupante sembra resistere anche agli sforzi dei tradizionaliestivi, e ciò costituisce una sfida particolarmente ardua per le piccole imprese, che, rispetto al luglio 2022, hanno subito un contraccolpo significativo ...

Nemmeno i saldi salvano i consumi: lo dice Confesercenti

I negozianti: "C’è un calo del 30% rispetto al passato . Ma gli sconti riescono ancora a incuriosire la clientela".Il leggero incremento del valore delle spese (+2,1%) non copre l’effetto inflazione (+5,4%). Bergamo, Sondrio, Lodi e Pavia hanno superato il tasso del caro-vita. Giù Varese, crolla Monza ...