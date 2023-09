Nell’Ungheria di Orban la cover con due padri gay e la loro figlia | un inno alle famiglie arcobaleno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ogni bambino merita di crescere in un ambiente sicuro, premuroso e solidale, e nessuno può impedirlo in base all’identità di genere o all’orientamento sessuale dei genitori“. Con queste parole Elle Ungheria spiega la scelta di immortalare sulla copertina del nuovo numero una famigliacomposta dal ristoratore Hubert Hlatky-Schlichter e il dottor László Szegedi intenti a baciare lapiccola Hannabell. La coppia ha accolto in famiglia la piccola nata tramite gestazione per altri 4 mesi fa, come riporta Gay.it. La testata ungherese fa sapere sui social: “Hubert e László confessano onestamente le difficoltà e i pregiudizi che hanno dovuto affrontare come coppia gay a casa e quanto l’arrivo dellabambina abbia cambiato ildestino. Con lastoria vogliamo inviare un messaggio a ...