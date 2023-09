Nel teatro del Pacifico | gli Usa puntano sull’IA Ecco Replicator

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) In un’intervista rilasciata martedì 5 settembre, il vicesegretario della Difesa di Washington Kathleen Hicks ha dichiarato che gli Stati Uniti non siano in guerra, e non stiano cercando di essere in guerra, ma che allo stesso tempo debbano essere in grado di reagire ai veloci progressi militari registrati dalla Repubblica Popolare Cinese. Queste parole sono state un piccolo anticipo di quanto la stessa Hicks avrebbe detto il giorno dopo. In un discorso tenuto il 6 settembre ad Arlington, il vicesegretario della Difesa ha infatti annunciato l’intenzione del Pentagono di istituire, entro un lasso di tempo che oscilla tra i 18 e i 24 mesi, una grande rete composta da migliaia di droni terrestri, marittimi e aerei guidati dall’intelligenza artificiale, ciascuno dei quali completamente autonomo dagli altri ma in grado di scambiare informazioni con essi tramite un cervello centralizzato, ...