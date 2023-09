L'assassinio di Maria Chindamo avrebbe avuto, inoltre, come movente l'interesse di alcune cosche di 'del Vibonese per alcuni terreni di cui l'imprenditrice aveva acquisito la proprietà ...... eseguita lo scorso 10 maggio, che ha consentito di disarticolare i sodalizi di 'di Mileto e Zungri, con le 'ndrine di Briatico e Cessaniti, andando a colpire inoltre le strutture di "...Tra gli arrestati ci sono nomi di primo piano della 'vibonese come i boss Luigi Mancuso ... Il suo nome compariva già in numerosi atti delprocesso in corso all'aula bunker di Lamezia ...

'ndrangheta, maxi operazione della Dda: 29 persone in carcere | Scoperta la fine di un'imprenditrice: uccisa e data in pasto ai maiali TGCOM

“Avrebbe contribuito in modo concreto al rafforzamento, alla conservazione e al perseguimento degli scopi della ‘ndrangheta nella provincia di Vibo e in altre zone della Calabria, nazionali ed estere, ...Maxi operazione contro la 'ndrangheta dei carabinieri di Vibo Valentia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Oltre 600 militari hann ...