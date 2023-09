‘Ndrangheta | maxi blitz con 84 misure cautelari in tutta Italia

(Di giovedì 7 settembre 2023) VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Operazione dei Carabinieri di Vibo Valentia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, denominata “Maestrale – Carthago”. Oltre 600 militari hanno eseguito su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 persone (29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le persone arrestate sono accusate di associazione di tipo mafioso, omicidio, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono 170 gli indagati complessivi nell'indagine che costituisce la naturale prosecuzione della ...

Tra gli arrestati ci sono nomi di primo piano della 'vibonese come i boss Luigi Mancuso ... Il suo nome compariva già in numerosi atti delprocesso in corso all'aula bunker di Lamezia ...Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell'operazione antimafia "Maestrale - Carthago" coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ...Ancora unblitz dopo quanto avvenuto nelle scorse ore a Caivano, contro la criminalità organizzata. L'operazione è stata lanciata dai carabiniieri di Vibo Valentia contro la ', coordinata dal ...