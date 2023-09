Nazionali | l’U18 batte la Serbia | bene anche gli U17 contro la Danimarca

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) La Nazionale U18 inizia nel migliore dei modi la stagione con la vittoria per 3-0lapresso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, marcature firmate da Edorado Sadotti, Federico Ragnoli Galli e Filippo Scotti. “Era importante partire con il piede giusto. Questa è la prima partita di un percorso che, in questa stagione, deve proiettare i ragazzi verso l’Europeo Under 19 del prossimo anno. Nel Club Italia, come testimoniano i risultati, c’è unità di intenti. I ragazzi, oltre all’ottimo risultato, hanno dimostrato grandissima mentalità approcciando nel miglior modo possibile all’impegno”, dichiara il tecnico Daniele Franceschini.gli Under17 del Ct Massimiliano Favo, nel Torneo ‘Quattro Nazioni’ gli Azzurrini battono 3-1 lagrazie alle reti di Mattia Liberali, ...