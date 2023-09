Nazionale | Valentini | “Giusta la scelta di Spalletti Su Mancini…”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Antonello, ex dg della FIGC, in esclusiva ai nostri microfoni: “ha tutti i requisiti per fare bene. Immobile capitano? Logiche interne allo spogliatoio”. Sabato alle 20:45 l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia per la prima di Luciano. Della nuovae anche delladi Roberto Mancini ne abbiamo parlato con Antonello, che da direttore generale della FIGC ha preso parte a sette Mondiali, sei Europei e tre Olimpiadi. Antonelloin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © LapresseAntonello, partiamo dall’esordio di sabato. Cosa si aspetta da questae ladiè quella ...

A dirlo è il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentinoche ieri ha ... su cui l'Italia ha la propria strategiache non prevede un gioco in difesa, a difendere il ...... ogni anno, del Convegnosulla sicurezza stradale a Roma; Il successo riscosso lo scorso ...e il team di stuntman di fama internazionale Didi Bizzarro per la simulazione di ...Questa linea però non è spostata dal commissariodel partito, Antonio Tajani: 'Non siamo ... Pichetto Fratin e Zangrillo, i sottosegretari, Siracusano, Perego di Cremnago, Tripodi,, ...

Valentini: "Mancini, non si tratta così la Nazionale! Fiducia in ... casanapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC: “Ho trascorso 27 anni nella Nazionale Italiana. Il comportamento di ...Sempre a Santa Maria Maggiore imperdibile una visita alla rinnovata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, che ospita la mostra “Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val ...