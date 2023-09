Nazionale | Cabrini predica calma | “Spalletti esperto | ma aspettiamo i risultati…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il campione del mondo nel 1982 ha parlato in esclusiva a Notizie.com due giorni prima dell’esordio contro la Macedonia del Nord: “Luciano conosce il calcio a memoria” L’alba di un nuovo corso. È arrivata l’ora di mettere via il passato, definitivamente. Insieme a lui le polemiche per gli addii improvvisi, giusti o meno, con tutto ciò che ne è conseguito: critiche, strascichi, nuovi accordi milionari con l’Arabia Saudita, Paese incontrastato in estate sul calciomercato, che alla fine ha “colpito” anche lacon la virata su Roberto Mancini. Antonioha parlato delladi Lucianoa due giorni dall’esordio contro la Macedonia (Ansa Foto) – Notizie.topIl volto nuovo in panchina, con tutto l’entusiasmo che ne consegue, è quello di Luciano, pronto a esordire in una ...