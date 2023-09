Nazionale | Barella | 'Mancini ha scommesso su di me | gli sarò sempre legato Nessuno del Milan qui? Meglio!'

Sono i dati a dirlo: come twittato anche da Antonio Gagliardi, ex match analyst dellae ... vale a dire, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. Proprio Jorginho è stato anche l'...Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, per Gigi Buffon è tornato il momento della: non come portiere, ma come Capo Delegazione degli Azzurri. Lunedì è arrivato il momento ... Verratti,,...Manca sempre meno all' esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dellaitaliana . Gli Azzurri, nella serata di sabato, saranno chiamati ad affrontare la ... conmezzala destra e ...

Spalletti e il primo allenamento dell'Italia a Coverciano: c'è Barella Tuttosport

Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Juventus, si candida al ruolo di leader carismatico della nazionale di Spalletti: come riportato dal "Corriere della Sera", il ...Il centrocampista tra i candidati al prestigioso premio come nel 2021, ma all'epoca insieme ad altri azzurri reduci dal trionfo a Euro2020 ...