Napoli | Zielinski lascia l' allenamento della Polonia | il motivo

Nelle ultime ore Piotrha fatto preoccupare il. Il centrocampista aveva infatti lasciato in anticipo l'ultimo allenamento della Polonia in vista della sfida contro le Isole Faroe. La Federazione ha però ...... il calciatore era fuori condizione, ma per lui non si tratta di infortunio Piotrha lasciato il ritiro della nazionale della Polonia. Il centrocampista del, secondo quanto riportato ...Commenta per primo Allerta in casa. Piotrinfatti ha lasciato prima del termine l'allenamento della Polonia. Il motivo Nessun infortunio, almeno secondo quanto riportato dalla Federazione polacca che ha subito ...

Nazio - Napoli: oggi in campo tre 'napoletani', dubbio Zielinski Virgilio

Nelle ultime ore Piotr Zielinski ha fatto preoccupare il Napoli. Il centrocampista aveva infatti lasciato in anticipo l'ultimo allenamento della Polonia in vista della sfida contro le Isole Faroe. La ...Voci su un possibile infortunio del centrocampista del Napoli Zielinski nella rifinitura della Nazionale polacca ...