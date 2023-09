Napoli | Zielinski lascia l’allenamento della Polonia | il motivo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr, centrocampista del, dal ritironazionale polacca Jakub Kwiatkowski, portavoceFedercalcio polacca, ha smentito le voci di un possibile infortunio per il calciatore del. PAROLE – Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci. E’ vero che ha terminatoprima, ma solo di qualche minuto e non mezz’ora com’è stato raccontato.è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminareprima come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari.

