Napoli | ottima notizia da Osimhen | Garcia felicissimo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilsi è affidato anche quest’anno ai gol di Victore alla sua fame di vittoria: ora per Rudic’è una splendida. Gli azzurri hanno iniziato bene la stagione di Serie A ma devono già mettere a punto delle situazioni irrisolte. La sconfitta contro la Lazio ha creato caos e malumore nella tifoseria azzurra che non si aspettava di perdere punti così presto in campionato. Non è arrivato il gol di Victorcontro i biancocelesti e la partita non è andata come avrebbe voluto tutto l’ambiente partenopeo.torna prima degli altri dalla sosta Nazionali La sosta per le Nazionali servirà a Rudiper lavorare su alcuni aspetti che non hanno funzionato nelle prime tre partite, ma potrà farlo solo con pochi calciatori a disposizione. ...