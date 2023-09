Napoli | i cinque compiti di Garcia per risorgere | Kvaratskhelia è la chiave

(Di giovedì 7 settembre 2023) In fin dei conti, non è successo assolutamente nulla: gli dei del calcio sono ancora vivi e pazienza se ilnon sta poi così bene. Ma sono volate via tre domeniche, una è andata storta, e per ...

... Garcia è uomo di Mondo, è appena tornato dall'Arabia, ha trovato un'Italia eguale eppure diversa da quella che aveva lasciato; ha scoperto la religiosità del calcio ae pure lo stress che si ...Il record di trofei alzati al cielo è detenuto dalla Juventus (14), seguita da Roma e Inter (9), Lazio (7), Fiorentina e(6).sono invece le coppe vinte da Milan e Torino, quattro dalla ......europee chiuderà novembre anticipando un mese di dicembre molto intenso conturni di campionato e quattro ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: domenica 3 dicembre alle 20.45 spicca- ...

Bufala Fest 2023 a Napoli: Cinque Giorni di Delizie Bufaline a ... Napoli da Vivere

Corrado Ferlaino un nome che per i napoletani, così come per il mondo del calcio tutto, ha un grande significato: è il presidente più vincente della storia del Napoli calcio. Cinque donne e cinque ...Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv: “Non sono sorpreso dalla partita del Napoli, non si può valutare una squadra nelle prime 5-6 partite e vi spiego p ...