Napoli è sopravvissuta ad epidemie e invasori | ma il turismo potrebbe rubarle l’anima Sueddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Laracconta, una città troppo ingombrante per chiunque, sia per i napoletani che per gli altri, quelli che vi si recano in visita. Il biglietto da visita è chiaro: “è troppo da gestire, bisogna saperlo prima di andarci. Per gli stessi napoletani e per tutti gli altri. Un incanto quasi insopportabile, un turbamento continuo. Pieno di vita. E sempre vicino alla morte”. Un excursus sulle bellezze della città, sulle sue anomalie, sul modo migliore per visitarla: a partire da una vista dall’alto, dal Belvedere di San Martino, al Vomero. “Qui potete vedere tutta la follia a colpo d’occhio: una fitta rete di tetti, senza verde in mezzo, fino ai piedi del possente vulcano a sud”. Pazzesco, scrive la, costruire una città a ridosso di un vulcano: il Vesuvio e, a ovest, un altro vulcano che ...