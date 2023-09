Musicista ucciso a Napoli | tutta la città in piazza | «Giovanni vive tra noi | è il giorno del riscatto»

Tutti in piedi i presenti che hanno reso omaggio allo scorso 31 agosto. Sul feretro sono stati sistemati fiori, una foto del ragazzo e il suo corno.Ma la morte del 24ennenon è un episodio isolato, un raptus violento di un singolo. Ormai ... Due ragazzine violentate a Caivano e un uomocon 3 colpi di pistola nel centro di Napoli ...Napoli . È stato trasferito in una struttura detentiva fuori dalla Campania il diciassettenne reo confesso dell'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il 24enneall'alba del 31 agosto scorso in Piazza Municipio, a Napoli. Dopo l'udienza di convalida del fermo il gip del tribunale per i minorenni di Napoli aveva disposto per il ragazzo la ...

La fitta al cuore che suscita l’emozione per un dolore forte, più che la coscienza in subbuglio - e chissà se è una cosa buona per Napoli che invece ha necessità ...“Giovanni vive”. La scritta risaltava sulle magliette bianche tra la folla. Una folla oceanica per l’ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo che ha riunito amici e colleghi ...