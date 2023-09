Musicista ucciso a Napoli | la promessa ai familiari | «Lo Stato vi sarà vicino»

(Di giovedì 7 settembre 2023) La fitta al cuore che suscita l?emozione per un dolore forte, più che la coscienza in subbuglio - e chissà se è una cosa buona perche invece ha necessità di...

La fitta al cuore che suscita l’emozione per un dolore forte, più che la coscienza in subbuglio - e chissà se è una cosa buona per Napoli che invece ha necessità ...“Giovanni vive”. La scritta risaltava sulle magliette bianche tra la folla. Una folla oceanica per l’ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo che ha riunito amici e colleghi ...