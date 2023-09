Musica | i Rolling Stones pubblicano “Angry” | nuovo album il 20 ottobre

(Di giovedì 7 settembre 2023) Uscirà il 20Hackney Diamonds, ildeiStone e il primo in 18 anni della leggendaria band. Lo hanno annunciato Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards in una conversazione su YouTube con Jimmy Fallon in diretta da Hackney a East London. Due tracks dell’erano stati registrati quando il batterista Charlie Watts era ancora vivo. “Il tono dell’è ‘’ (arrabbiato), ma ci sono anche canzoni d’amore”, ha detto Mick. I tresuperstiti hanno poi presentato il primo brano dell’, il 24esimo della band e il primo in 18 anni, che si intitola per l’appunto “”. ? L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'impressione è che laoggi rivolga lo sguardo troppo al passato. Così non finisce per penalizzarsi da sola È sempre stato così. Le hit degli anni '80 guardavano alle hit dei '60. La ...Il canadese Neil Young gli fece addirittura causa, iStones lo ammonirono, Steve Tayler degli Aerosmith affidò ai suoi legali e ad un tweet le sue lamentele 'la miaè per cause, non ...È uscita da poche ore Sensazione stupenda , nuovo brano di Tommasdo Paradiso che dà il titolo al disco in uscita il prossimo sei ottobre. E, prima di partire per il tour nei palazzetti, il cantautore ...

James Blake non vuole più farci piangere, ora vuole farci ballare Rolling Stone Italia

Uscirà il 20 ottobre Hackney Diamonds, il nuovo album dei Rolling Stone e il primo in 18 anni della leggendaria band. Lo hanno annunciato Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards in una conversazion ...Dopo le voci dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: i Rolling Stones hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo album. Hackney Diamonds arriverà il prossimo 20 ottobre. Ad annunciarlo è stata ...